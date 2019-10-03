بطولة جامعات السعودية في أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - أبها تستضيف جامعة الملك خالد بمقرها في أبها نهاية الأسبوع المقبل، انطلاقة الموسم الرياضي العاشر للجامعات السعودية. وأكد رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني، اكتمال الاستعدادات لبدء انطلاق الموسم الرياضي العاشر الذي يتضمن 16 منشطا ومسابقة رياضية بين الجامعات والكليات بالمملكة، بمشاركة 27 جامعة وكلية، مشيرا إلى أن جامعة الملك خالد بأبها ستشهد انطلاقة أول تجمعات الموسم العاشر عندما تستضيف بطولة «التايكوندو» يوم الخميس المقبل خلال الفترة من 11 - 13 من شهر صفر الحالي.



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