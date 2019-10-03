شكرا لقرائتكم مصطفى محمد وشيكابالا يقودان تشكيل الزمالك ضد مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشكيل الزمالك ضد المقاصة فى الدورى المصرى أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المقاصة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية لمسابقة أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المقاصة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. جاء تشكيل الزمالك ضد المقاصة فى الدورى المصرى كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد . Advertisements خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز . خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي و احمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور . خط الهجوم: مصطفى محمد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى محمد وشيكابالا يقودان تشكيل الزمالك ضد مصر المقاصة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.