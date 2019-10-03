شكرا لقرائتكم 4 أشياء تحققت فى مباراة بيراميدز ضد طنطا فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 4 أشياء تحققت فى مباراة بيراميدز ضد طنطا فى الدورى التى جمعت الفريقين عصر اليوم الخميس على ملعب أبناء السيد البدوى ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

"سوبركورة" يسلط الضوء على الـ 4 أشياء التى تحققت فى مباراة الفريقين.

قرب بيراميدز عبد لله صانع ألعاب الفريق من نادى المائة حيث بات اللاعب على بعد 7 أهداف فقط من دخول نادي المئة في الدوري المصري الممتاز.

هدف عبدالله السعيد الذى سجله لبيراميدز فى شباك طنطا رفع رصيد أهدافه في الدوري المصري إلى 93 هدفًا وأصبح على أعتاب الانضمام لنادي المئة.

وسجل السعيد 50 هدفاً بقميص الأهلي و36 هدفاً بقميص الإسماعيلي و7 أهداف بقميص بيراميدز في بطولة الدوري.

مهاجم بيراميدز يظهر لأول مرة



ظهر اللاعب التونسي عمر لعيوني، لأول مرة مع فريقه الجديد بيراميدز، بعد تواجده في التشكيل الأساسي لمباراة طنطا، اليوم الخميس، في الجولة الثانية للدوري المصري.

وشهدت تشكيلة المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، عدة تغييرات في ظل الإجهاد الذي حاصر بعض لاعبيه بعد مباراة شباب بلوزداد الجزائري في كأس الكونفيدرالية.

بيراميدز يقرب عبد الله السعيد من اللحاق بـ 8 لاعبين



وتضم قائمة اللاعبين الذين تخطوا 100 هدف في الدوري المصري، حسن الشاذلي وحسام حسن والسيد الضظوي ومصطفى رياض ومحمود الخطيب وأحمد الكأس ومحمد أبو تريكة وجمال عبد الحميد.

Advertisements

بيراميدز يتقاسم صدارة الدورى مع الأهلى



تغلب بيراميدز على مضيفه طنطا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب نادي طنطا، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

أحرز هدفي بيراميدز إبراهيم حسن بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق المباراة وعزز عبد الله السعيد تقدم بيراميدز بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عُمر اللقاء، بينما أحرز عبد الرحمن الدح هدف طنطا الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 89.

هذه النتيجة أرتفع رصيد بيراميدز للنقطة متصدراً جدول المسابقة مؤقتاً وبفارق الأهداف عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد طنطا عند النقطة الثالثة محتلاً المركز العاشر.

جاء المباراة جيدة على المستوى الفني وتبادل الفريقان الهجمات إلا أن الأفضلية كانت لبيراميدز طوال أحداث المباراة وشكل لاعبوه العديد من الفرص الخطيرة.

استطاع فريق طنطا "ابناء السيد البدوي" تحقيق أول فوز له فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز على حساب وادى دجلة بهدف نظيف فى المباراة الافتتاحية ببطولة الدوري العام، وحقق بيراميدز ايضاً انطلاقة مميزة بالدوري بعدما فاز على انبى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الاولى للمسابقة.

خرج عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، من مواجهة فريقه أمام طنطا، بعد تعرضه لإصابة قوية، وقام زملائه بمساعدته للخروج من الملعب قبل أن يتدخل الجهاز الطبى لعلاجه.

ونجح فريق بيراميدز فى التقدم على مضيفه طنطا بهدفين نظيفين، فى المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب نادى طنطا، والتى تأتى ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.

انفرد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بصدارة بقائمة الهدافين فى الدورى المصرى بالنسخة الجديدة برصيد ثلاثة أهداف.

وأحرز عبدالله السعيد هدف بيراميدز الثانى فى شباك طنطا اليوم بالشوط الأول ليكون هذا الهدف الثالث له بعد احراز هدفين فى مرمى انبى بالجولة الاولى ليرتقع رصيده إلى 3 أهداف فى النسخة الجديدة للدورى المصرى.