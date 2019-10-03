عمرو مرعى يقود تشكيل مصر المقاصة ضد الزمالك فى الدوري...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لمصر المقاصة، تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها بين الفريقان، فى الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز. وجاء تشكيل مصر المقاصة كالتالى: حراسة المرمى: محمود حمدى. Advertisements خط الدفاع : حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيد. خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدى. خط الهجوم: عمرو مرعى. وفاز الزمالك على ملعبه فى الجولة الأولى على الاتحاد السكندرى، بهدف نظيف، وفى المقابل تغلب المقاصة خارج ملعبه على أسوان بملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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