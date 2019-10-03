شكرا لقرائتكم خالد الغندور ينهي لغط حضور الزمالك قرعة دوري ابطال افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خالد الغندور ينهي لغط حضور الزمالك قرعة دوري ابطال افريقيا

كشف الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم" أسباب غياب اسم نادي الزمالك فى خطاب الاتحاد الإفريقي كاف الذى تلقاه النادي اليوم لحضور قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي ستقام خلال الأيام القليلة المقبلة بمقر الكاف بالقاهرة. قرعة دوري ابطال افريقيا

أكد خالد الغندور فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لا يخاطب الأندية مباشرة وإنما يرسل خطاب تعميم الى كافة الإتحادات الأهلية المشاركة فى البطولة القارية. Advertisements قرعة دوري ابطال افريقيا

أضاف خالد الغندور أن خطاب الزمالك مثل كل الخطابات التى تلقتها الأندية خلال الفترة الماضية وعلى رأسها الزمالك وجينيراسيون طرفي الأزمة الحالية. قرعة دوري ابطال افريقيا

وقبل قرعة دوري ابطال افريقيا شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من اللغط بشأن الخطاب الذى تلقاه النادي بشأن دعوة حضور قرعة دور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال بسبب عدم وجود إسم الزمالك فى الخطاب. قرعة دوري ابطال افريقيا

وقال الغندور قبل قرعة دوري ابطال افريقيا أنه لا داعي للقلق بسبب مثل هذه الأخبار التي تحاول النيل من القلعة البيضاء مشددًا على ان الاتحاد الافريقي يعى جيداً حجم وشعبية الزمالك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور ينهي لغط حضور الزمالك قرعة دوري ابطال افريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.