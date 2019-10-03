شكرا لقرائتكم ظهور مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد في مواجهة مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل مسؤولو الزمالك، اسم مدرب حراس مرمى الفريق الجديد، دراجان، فى "الاسكور شيت" الرسمى الخاص بمواجهة مصر المقاصة، فى المباراة المقرر إقامتها بين الفريقان، فى الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز. وتولى "دراجان" مهمة تدريب حراس مرمى الزمالك خلفاً لأيمن طاهر الذى رحل عن الفريق الأبيض وتولى مهمة تدريب حراس مرمى منتخب مصر فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسام البدرى. وفاز الزمالك على ملعبه فى الجولة الأولى على الاتحاد السكندرى، بهدف نظيف، وفى المقابل تغلب المقاصة خارج ملعبه على أسوان بملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد في مواجهة مصر المقاصة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.