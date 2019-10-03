شكرا لقرائتكم ظهور مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد في مواجهة مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتولى "دراجان" مهمة تدريب حراس مرمى الزمالك خلفاً لأيمن طاهر الذى رحل عن الفريق الأبيض وتولى مهمة تدريب حراس مرمى منتخب مصر فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسام البدرى.
وفاز الزمالك على ملعبه فى الجولة الأولى على الاتحاد السكندرى، بهدف نظيف، وفى المقابل تغلب المقاصة خارج ملعبه على أسوان بملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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