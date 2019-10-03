شكرا لقرائتكم أيمن المزين: راض بأداء لاعبى طنطا والقادم أفضل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، رضاه التام على الأداء الذي ظهر عليه لاعبي فريقه، خلال مباراة بيراميدز، التي اقيمت عصر اليوم الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وأضاف أيمن المزين في تصريحات تلفزيوينة لقناة "Time sport"، لم نظهر بالمستوى المنتظر في الشوط الأول، وهذا بسبب حالة الخوف التي أصابت اللاعبين بعد الهدف الأول و كان هدفي أن ينتهي الشوط الأول بهدفين فقط حتى أستطيع إعادة ترتيب أوراقي بين شوطي المباراة".

وتابع أيمن المزين قائلا " طالبت اللاعبين بين شوطي المباراة بالتماسك واللعب بطريقة هجومية و كان هدفي من تغييراتي هو السيطرة على وسط الملعب، الذي افتقدناه في الشوط الأول" كنا الأفضل في الشوط الثاني، ولو الهدف جاء مبكرًا كان من الممكن أن نتعادل".

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وأوضح أيمن المزين " القادم سيكون أفضل لطنطا، بعد زيادة الإنسجام بين اللاعبين، ووصول البطاقة الدولية للثنائى محمد ماجد أونش والكيني جون أفير، اللذان سيكونا إضافة قوية للفريق".

فاز فريق بيراميدز على مضيفه طنطا بهدفين مقابل هدف واحد بعد إنتهاء مواجهتهما التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب نادي طنطا، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

أحرز هدفي بيراميدز إبراهيم حسن بعد مرور دقيقتين فقط من إنطلاق المباراة وعزز عبد الله السعيد تقدم بيراميدز بإحرازه الهدف الثاني فى الدقيقة 29 من عُمر اللقاء، بينما أحرز عبد الرحمن الدح هدف طنطا الوحيد من ضربة جزاء فى الدقيقة 89.