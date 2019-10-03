شكرا لقرائتكم استبعاد بامبو وجابر وعمر السعيد من قائمة الزمالك ضد مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قائمة الزمالك ضد مصر المقاصة استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو الرباعي محمد صبحي و اسلام جابر وكريم بامبو وعمر السعيد من قائمة الفريق لخوض مباراة المقاصة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد ابوجبل ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمود عبد العزيز واشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب. تشكيل الزمالك ضد المقاصة فى الدورى المصرى وأعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المقاصة. جاء تشكيل الزمالك ضد المقاصة فى الدورى المصرى كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد . Advertisements خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز . خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي و احمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور . خط الهجوم: مصطفى محمد

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