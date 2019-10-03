شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه يحتفل بعقد قرآنه وسط الاصدقاء والاقارب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل حسني عبد ربه قائد الاسماعيلي ومنتخب مصر السابق ، بحفل عقد قرآنه اليوم الخميس، وسط الأقارب والأصدقاء في الإسماعيلية .



حسني عبد ربه

وكان القيصر قد قرر اعتزال الساحرة المستديرة عن عمر يناهز 35 عامًا، بعد مسيرة حافلة في الملاعب المصرية والعربية والأوروبية.

القيصر من مواليد الأول من نوفمبر 1984، ويمتلك مشوارًا متميزًا مع الساحرة المستديرة وله شعبية كبيرة فى الوطن العربي والإفريقي لما قدمه مع أندية الإسماعيلي، والأهلي الإماراتي، واتحاد جدة، والنصر السعودي، وكذلك نادى ستراسبورج الفرنسى، بجانب وجوده مع منتخب مصر الأول والشباب خاصة وأنه حصل على أفضل لاعب في البطولة الأفريقية التي أقيمت في غانا عام 2008، وأصبح جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الكرة المصرية.