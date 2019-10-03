شكرا لقرائتكم الوحدة يواصل صحوته ويحقق فوزه الرابع على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الوحدة مسلسل انتصاراته بعد تحقيق فوزه الرابع توالياً على حساب مضيفه ضمك 1-صفر، في المباراة التي احتضنها ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في افتتاح المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وواصل الوحدة أداءه المميز في مبارياته الأربع الأخيرة بالتي حقق فيها العلامة الكاملة بفوزه على مضيفيه أهلي جدة والفيحاء وضمك وضيفه الفتح بقيادة مدربه الأوروغوياني كارينيو الذي حقق برفقة فريقه 3 انتصارات متتالية.

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ويدين الوحدة بهذا الفوز لمهاجمه المالي يوسف نياكاتي الذي سجّل هدف المباراة الوحيد ليرفع رصيده التهديفي إلى 4 أهداف هذا الموسم.

وشهدت المباراة أفضلية للوحدة الذي فرص سيطرته المطلقة وسنحت له فرصة مبكرة للاعبه الأسترالي كريغ غودوين الذي سدد كرةً قوية اعتلت عارضة الحارس الجزائري شمس الدين رحماني. وعند الدقيقة 10 تمكن المالي يوسف نياكاتي من افتتاح التسجيل والذي ارتقى لعرضية زميله الأسترالي كريغ غودوين وحول الكرة برأسه استقرت في شباك ضمك.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الوحدة إلى 12 نقطة ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى نقطة مؤقتاً، قبل مواجهة الأخير أمام الاتفاق يوم السبت المقبل، وبقي ضمك على رصيده السابق 4 نقاط ليبقى في المركز قبل الأخير.