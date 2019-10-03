شكرا لقرائتكم أوديغارد: لن أعود إلى ريال مدريد مرة أخرى في الصيف المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف النرويجي مارتن أوديغارد، نجم وسط نادي ريال سوسيداد الإسباني لكرة القدم، أنه ينوي إكمال مدة إعارته بين صفوف ناديه الحالي قبل أن يعود مرة أخرى إلى ريال مدريد في الصيف المقبل ليبدأ في تحقيق حلمه بحصد الألقاب مع النادي الملكي.

وقال أوديغارد في مقابلة أجراها يوم الخميس مع شبكة "إي إس بي إن" التليفزيونية: بالطبع أريد أن ألعب في ريال مدريد ولكنني لا زلت صغيرا، ولذلك فأنا سعيد الآن هنا، سأبقى هنا حتى انتهاء الإعارة التي تبلغ مدتها عامين، ريال مدريد سيقوم دائما بالتعاقد مع لاعبين جيدين، هذا شيء مهم بالنسبة للفريق، يرغبون في أن يكونوا النادي الأفضل في العالم، وهذا هو الأمر الطبيعي، المنافسة شيء جيد دائما.

وأشار اللاعب النرويجي إلى إن الاستمرار في المشاركة في المباريات في الوقت الحالي هو أمر مهم للغاية بالنسبة لمسيرته، وأضاف قائلا: لقد غيرت فريقي بفريق أخر لمدة عامين، من الجيد أن يحظى اللاعبون الشباب بشيء من الثبات، ولهذا أرغب في البقاء هنا عامين، ريال سوسيداد ناد كبير، نأمل في اللعب في أوروبا في الموسم المقبل.

وشهدت بداية الموسم الحالي تألق أوديغارد بشكل كبير، حيث سجل هدفين وصنع هدفين أخرين خلال سبعة مراحل من بطولة الدوري الإسباني شارك فيها مع ريال سوسيداد.