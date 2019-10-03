شكرا لقرائتكم ساوثغيت يستدعي أبراهام للمنتخب ويرفض ضم أصحاب"الجنسية المزدوجة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم يوم الخميس ضم لاعبين صاعدين من تشيلسي هما تامي أبراهام وفيكايو توموري لتشكيلته التي ستواجه التشيك وبلغاريا في تصفيات بطولة أوروبا 2020.

وأكمل أبراهام عامه (22 ) يوم الأربعاء واحتفل بهذه المناسبة بإحراز الهدف الأول في فوز فريقه 2-1 على ملعب ليل الفرنسي بدوري أبطال أوروبا لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع منتخب انجلترا. ورغم ظهوره مرتين مع منتخب إنجلترا وديا قبل عامين لكنه مرشح أيضا للعب في صفوف منتخب نيجيريا وقال إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مستقبله الدولي.

وقال ساوثغيت للصحفيين إنه لم يناقش الأمر مع أبراهام وترك الأمر لفرانك لامبارد مدرب تشيلسي لإبلاغه بضمه للتشكيلة. وأضاف مدرب إنجلترا: نقترب من التعامل مع نحو مئة لاعب حاليا يحملون جنسية مزدوجة. لا أعتقد أن استدعاء لاعب لخوض مباراة لمنعه من تمثيل منتخب آخر أمر صحيح أخلاقيا، فيكايو وتامي مميزان لكن لا أضمن مشاركتهما. لكنهما ضمن يمثلون فئات الشباب لدينا. بقدر قلقنا تقدم اللاعبان من خلال الكرة الإنجليزية ويلعبان لدينا. أعتقد أن لديهما رغبة كبيرة للعب للفريق الأول لإنجلترا.

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وتم استدعاء توموري (21 عاما) المولود في كندا لمنتخب انجلترا لأول مرة. واستبعد ديلي آلي، الذي خاض أربع مباريات فقط مع فريقه توتنهام منذ تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، من تشكيلة إنجلترا كما استبعد ايضا زميلاه في خط الوسط جيسي لينغارد وأليكس أوكسليد-تشامبرلين. كما لم يتم ضم كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي.

وستلتقي إنجلترا، التي تتصدر المجموعة الأولى بأربعة انتصارات من نفس عدد المباريات، مع التشيك في براغ يوم 11 أكتوبر الحالي قبل أن تواجه بلغاريا في صوفيا بعدها بثلاثة أيام.

وضمت التشكيلة، في حراس المرمى توم هيتون (أستون فيلا) جوردان بيكفورد (إيفرتون) نيك بوب (بيرنلي) ،والمدافعون ترينت الكسندر-أرنولد (ليفربول) بن تشيلويل (ليستر سيتي) جو غوميز (ليفربول) مايكل كين (إيفرتون) هاري مغواير (مانشستر يونايتد) تيرون مينغز (أستون فيلا) داني روز (توتنهام ) فيكايو توموري (تشيلسي)كيران تريبيير (أتلتيكو مدريد).

ولاعبو وسط روس باركلي (تشيلسي) فابيان ديلف (ايفرتون) جوردان هندرسون (ليفربول) جيمس ماديسون (ليستر سيتي) ميسون ماونت (تشيلسي) ديكلان رايس (وست هام يونايتد) هاري وينكس (توتنهام )، وفي الهجوم تامي أبراهام (تشيلسي) هاري كين (توتنهام ) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) سانتشو (بروسيا دورتموند) رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) كالوم ويلسون (بورنموث).