شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يستبعد بامبو وعمر السعيد من مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو الرباعي محمد صبحي وإسلام جابر وكريم بامبو وعمر السعيد من قائمة الفريق لخوض مباراة المقاصة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام. ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من:"محمد أبوجبل ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمود عبد العزيز وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب". يذكر أن تشكيل الزمالك جاء كالتالي: يذكر أن تشكيل الزمالك جاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد. Advertisements خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي واحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور. خط الهجوم: مصطفى محمد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يستبعد بامبو وعمر السعيد من مواجهة المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.