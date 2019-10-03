شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطير لأسوان فجر غداً ويتدرب على ملعب ممثل الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر فجر غدٍ الجمعة موعدًا للسفر إلى أسوان، استعدادا لمواجهة فريقها عصر السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة سلبية عقب خوض مباراة الإنتاج الحربي أمس في الأسبوع الثاني من الدوري والتي حسمها الفريق برباعية نظيفة سجلها رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي ووليد سليمان.

وقرر الجهاز الفني خوض المران الأخير عصر غدٍ الجمعة في أسوان استعدادا لمواجهة فريقها، واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة بعد الفوز أمس على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 6 نقاط بعد الفوز على سموحة والإنتاج الحربي في أول جولتين.