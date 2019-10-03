شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. عبد الله السعيد يتصدر ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد تسجيله هدف اليوم فى مباراة فريقه أمام طنطا ضمن مباريات الجولة الثانية بالدورى ويرفع رصيدة إلى ثلاث أهداف بثنائية أمام إنبى و هدف أمام طنطا .

فاز فريق بيراميدز على مضيفه طنطا بهدفين مقابل هدف واحد بعد إنتهاء مواجهتهما التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب نادي طنطا، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

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أحرز هدفي بيراميدز إبراهيم حسن بعد مرور دقيقتين فقط من إنطلاق المباراة وعزز عبد الله السعيد تقدم بيراميدز بإحرازه الهدف الثاني فى الدقيقة 29 من عُمر اللقاء، بينما أحرز عبد الرحمن الدح هدف طنطا الوحيد من ضربة جزاء فى الدقيقة 89.

بهذه النتيجة أرتفع رصيد بيراميدز للنقطة متصدراً جدول المسابقة مؤقتاً وبفارق الأهداف عن النادي الأهلى صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد طنطا عند النقطة الثالثة محتلاً المركز العاشر.