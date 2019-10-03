شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة بيراميدز و طنطا فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بيراميدز بقيادة الفرنسى ديسابر الفوز على نظيرة طنطا بنتيجة 2/1 خلال مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على ملعب طنطا.

أحرز هدفي بيراميدز إبراهيم حسن بعد مرور دقيقتين فقط من إنطلاق المباراة وعزز عبد الله السعيد تقدم بيراميدز بإحرازه الهدف الثاني فى الدقيقة 29 من عُمر اللقاء، بينما أحرز عبد الرحمن الدح هدف طنطا الوحيد من ضربة جزاء فى الدقيقة 89.

بهذه النتيجة أرتفع رصيد بيراميدز للنقطة السادسة متصدراً جدول المسابقة مؤقتاً وبفارق الأهداف عن النادي الأهلى صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد طنطا عند النقطة الثالثة محتلاً المركز العاشر.