شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الزمالك يُسجل أول ظهور لمدرب حراسه الجديد أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل مسؤولو الزمالك، اسم مدرب حراس مرمى الفريق الجديد، دراجان، فى "الاسكور شيت" الرسمى الخاص بمواجهة مصر المقاصة، فى المباراة المقرر إقامتها بين الفريقان، فى الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.

وتولى "دراجان" مهمة تدريب حراس مرمى الزمالك خلفاً لأيمن طاهر الذى رحل عن الفريق الأبيض وتولى مهمة تدريب حراس مرمى منتخب مصر فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسام البدرى.

وفاز الزمالك على ملعبه فى الجولة الأولى على الاتحاد السكندرى، بهدف نظيف، وفى المقابل تغلب المقاصة خارج ملعبه على أسوان بملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.