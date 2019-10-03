شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الموافق 3 / 10 / 2019 العديد من الأحداث الرياضية التى تفاعل معها موقع الخليج 365، ونستعرض أهم 7 أخبار رياضية نشرت اليوم فى السطور التالية..

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء الحكام المكلفين بإدارة مباريات غد وبعد غد ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز.

يبحث حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر وجهازه عن مهاجم فى الدورى المصرى لضمه للمعسكر المقبل الذى ينطلق يوم 7 أكتوبر الجارى.

حول مسئولو النادى الأهلى مصاريف علاج مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق فى حساب المستشفى الألمانية التى تشهد علاج اللاعب، حيث خضع اللاعب مؤخراً لبعض الفحوصات وأجرى تحاليل وإشاعات قبل عودته للقاهرة، انتظاراً للتقرير الطبي الذي يُحدد شكل علاجه فى الفترة المقبلة تمهيداً لعودته من جديد للملاعب.

Advertisements

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، سيصدر قراره بإقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعذر إقامتها فى الموعد المحدد لها من قبل.

نال تنظيم حفل سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل إشادة واسعة من وسائل الإعلام المصرية والإفريقية والعالمية، بعد خروج الحفل بشكل مميز، خاصة بعد إقامته في قصر حرملك المنتزه التاريخى فى مدينة الإسكندرية، كما أشاد مسئولو الكاف بالحفل مؤكدين أنه الأفضل على مدار السنوات الأخيرة من حيث التنظيم والأبهار.

علق عماد النحاس نجم الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى لفريق المقاولون العرب على تولى حسام البدرى المسئولية الفنية للمنتخب الوطنى خلفا لخافيير أجيرى، الذى أقيل على خلفية خروج الفراعنة من كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى دور الـ16.

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة جيبوتى وجامبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.