الزمالك يهاجم المقاصة بمصطفى محمد.. وإمام عاشور "أساسيًا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للزمالك، تشكيل مواجهة مصر المقاصة، فى المباراة المقرر إقامتها بين الفريقين، فى الثامنة من مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور. خط الهجوم: مصطفى محمد. وفاز الزمالك على ملعبه فى الجولة الأولى على الاتحاد السكندرى، بهدف نظيف، وفى المقابل تغلب المقاصة خارج ملعبه على أسوان بملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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