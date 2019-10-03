شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك والمقاصة يصلان ملعب السلام استعدادا لموقعة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الزمالك والمقاصة إلى استاد السلام، استعدادا لخوض المباراة التى ستجمع الفريقان، فى الثامنة من مساء اليوم الخميس، على الملعب ذاته، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.

وفاز الزمالك على ملعبه فى الجولة الأولى على الاتحاد السكندرى، بهدف نظيف، وفى المقابل تغلب المقاصة خارج ملعبه على أسوان بملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحرص فريق الزمالك فور الوصول إلى ملعب السلام إلى التوجه لأرضية الملعب لتفقدها سريعاً قبل العودة لغرفة الملابس استعدادا لخوض عمليات الإحماء الخاصة باللقاء.



وصول الزمالك لملعب السلام



الزمالك يتفقد ملعب السلام