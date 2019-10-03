شكرا لقرائتكم خبر عن البدري وغريب: مصلحة مصر فى المقام الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي اجتماعا علي هامش قرعة بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنه التي جرت أمس بالإسكندرية تم خلاله التنسيق والترتيب للمرحلة المقبلة والاتفاق علي أن تكون الأولوية للمنتخبات الوطنيه ومصر في المقام الاول وقبل أي شئ.

وشهد الاجتماع أجواء ودية بين الطرفين بإعتبار أن الهدف هو تحقيق الانتصارات للكره المصريه وأكد البدري لغريب ان الجميع وراء المنتخب الاولمبي في بطولة الأمم الأفريقيه التي تستضيفها مصر الشهر القادم من أجل الفوز والتأهل لاولمبياد طوكيو 2020.

أشاد شوقي غريب بالاجتماع ونتائجه، مشيرا أن علاقته بالبدري ممتدة عبر سنوات طويلة في الملاعب أو في التدريب مؤكدا أن هناك تنسيق كامل وتفاهم مع البدري وجهازه.

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وكانت قرعة الأمم الافريقية للشباب قد أسفرت عن وقوع مصر في مجموعه تضم إلي جانبه مالي والكاميرون وغانا.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الاولمبي معسكره الأخير قبل البطولة الأسبوع القادم والذي يتخلله مباراتين وديتين جاري التنسيق والترتيب لهما في ضوء ما اسفرت عنه القرعة.

أكد غريب أنه يكن كل احترام للمنتخبات المنافسة ولكنه واثق في أبناؤه من عناصر المنتخب الاولمبي المصري الذي لم يقصر معه اتحاد الكره في الإعداد بالشكل الذي يليق بالبطولة وتعاون الأندية متمنيا أن يحقق الهدف وهو التأهل لطوكيو أولا ثم الفوز بالبطولة واسعاد الشعب المصرى.