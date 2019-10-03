لحظة بلحظة.. مصر للمقاصة 0 - 0 الزمالك.. تعرف على التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي: زوار الخليج 365 الكرام انتظروا متابعة لحظة بلحظة لأحداث مباراة مصر للمقاصة والزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري. الزمالك كان قد فاز في الجولة الأولى بهدف نظيف أمام نظيره الاتحاد قبل أن ينتهي المقاصة مباراته الأولى بالفوز أمام أسوان بثلاثية مقابل هدفين. تشكيل الزمالك الذي أعلنه ميتشو جاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي واحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور. Advertisements خط الهجوم: مصطفى محمد. تشكيل المقاصة الذي أعلنه ميدو جاء كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدى خط الدفاع : حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيد خط الوسط: خالد أوتشو و صلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدي خط الهجوم: عمرو مرعى انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

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