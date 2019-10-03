محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي. Advertisements خط الدفاع : حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيد خط الوسط: خالد أوتشو و صلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافي وعبد الله مجدي خط الهجوم: عمرو مرعي. وشهد التشكيل تواجد محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، صلاح أمين، ميدو جابر، مصطفى شبيطه، أحمد محسن، محمد كوكو، أحمد ياسين على مقاعد البدلاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر مرعي أساسيًا ومحمد إبراهيم إحتياطيًا.. ميدو يُعلن تشكيل المقاصة للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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