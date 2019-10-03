عودة عبد الغني وشيكابالا في تشكيل الزمالك الرسمي للمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن الجهاز الفني للزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المقاصة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وشهد التشكيل عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" و محمد عبد الغني وطارق حامد للتشكيل الأساسي. جاء التشكيل كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي و أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور خط الهجوم: مصطفى محمد

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