ديسابر: إصابة عبد الله السعيد أثرت على بيراميدز أمام طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز سعادته بنتيجة مباراته أمام طنطا وأداء اللاعبين.

بيراميدز فاز على نظيره طنطا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

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سيباستيان ديسابر، أضاف في تصريحات لفضائية تايم سبورتس عقب اللقاء:"أداء اللاعبين كان جيدًا وأعمل على التدوير بين الاساسين والبدلاء وسعيد في النهاية بالفوز والمباراة".

وأشار المدير الفني لبيراميدز، إلى أن لاعبيه أدوا شوط أول مميز وفي العام كان أدائهم في المباراة جيد، قائلاً:"نفذوا الخطة بشكل جيد في الشوط الأول وفي الشوط الثاني قل المستوى قليلًا كما أثرت إصابة عبد الله السعيد وخروجه على الأداء".

وأتم حديثه بالإشارة إلى أنه كان يعلم أن فريق طنطا سيُقاتل في الشوط الثاني لأنه لا يوجد لديه شيء يخسره.