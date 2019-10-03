ميتشو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المقاصة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي و احمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور Advertisements خط الهجوم: مصطفى محمد استبعاد بامبو وجابر وعمر السعيد من قائمة الزمالك للقاء المقاصة ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من.. محمد ابوجبل ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمود عبد العزيز واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وخالد بوطيب. واستبعد الرباعي محمد صبحي و اسلام جابر وكريم بامبو وعمر السعيد.

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