ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة

أعلن المدير الفني ميتشو تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب استاد السلام لحساب الجولة الثانية من الدوريالمصري الممتاز .
وجاء تشكيل الزمالك أمام المقاصة كالأتي :
حراسة المرمى: محمد عواد
الدفاع: حمدي النقاز - عبد الله جمعة -
الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد
أمامهم: أحمد سيد زيزو - شيكابالا – إمام عاشور
في الهجوم: مصطفى محمد
الاحتياطي: أبوجبل والونش ومحمد عبد الشافي وبوطيب ومحمود عبد العزيز واشرف بنشرقي واوناجم .
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