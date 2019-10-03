ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة

أعلن المدير الفني ميتشو تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب استاد السلام لحساب الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز . المصري الممتاز . وجاء تشكيل الزمالك أمام المقاصة كالأتي : حراسة المرمى: محمد عواد الدفاع: حمدي النقاز - عبد الله جمعة - Advertisements عبد الغني - محمود علاء عبد الغني - محمود علاء الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد أمامهم: أحمد سيد زيزو - شيكابالا – إمام عاشور في الهجوم: مصطفى محمد الاحتياطي: أبوجبل والونش ومحمد عبد الشافي وبوطيب ومحمود عبد العزيز واشرف بنشرقي واوناجم .

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