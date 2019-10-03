وزير الرياضة يشهد توقيع وثيقة استضافة مصر لمونديال العالم لكرة اليد ٢٠٢١

شهد الدكتور أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة ، إعلان ومراسم توقيع وثيقة استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم (٢٧) للرجال لكرة اليد 2021 ، وذلك اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية، منصورو أريمو رئيس الإتحاد الأفريقى لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، وعدد من كبار الشخصيات، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

قال وزير الشباب والرياضة:" نتواجد اليوم لنشهد سوياً مراسم توقيع وثيقة استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم لكرة اليد رجال 2021، ولعل مشاركة 32 منتخباً لأول مرة في مونديال كرة اليد 2021 بدلا من

24 منتخباً يضعنا أمام تحد واضح يلزمنا جميعا بضرورة العمل على قدم وساق من أجل انجاح البطولة والخروج بها في أبهى صورة مما يعكس تفوق مصر وقدرتها على تنظيم واستضافة الأحداث والبطولات الدولية".

أضاف الدكتور أشرف صبحي:" يعد اختيار الاتحاد الدولي لكرة اليد لمصر من أجل استضافة هذا الحدث بمثابة شهادة جدارة دولية وتأكيداً على الإمكانيات والمقومات التي تمتلكها مصر وقدرتها على تحقيق النجاح على الوجه الأمثل لأكبر بطولات الاتحاد الدولي لكرة اليد".

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تابع "صبحي":" في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تتضافر جهود مؤسسات الدولة المصرية لتوفير

كافة الإمكانات المطلوبة لمونديال كرة اليد 2021 من بنية تحتية ومتطلبات فنية ولوجيستية وإدارية وكوادر ذات الخبرات المتراكمة في مجال تنظيم البطولات الرياضية كعناصر مهمة وضرورة تحقيق النجاح للبطولة بالمستويات التي نطمح اليها جميعا على المستويين التنظيمي والجماهيري".

أشار الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعكف بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد على متابعة تجهيزات المونديال على صعيد توافر البنية الانشائية وفقا للمعايير الدولية ، مبينا انه يتم دوريا رصد ما تم إنجازه من انشاءات بالصالات المغطاة المقرر لها استضافة منافسات بطولة العالم لكرة اليد.

اوضح "صبحي" أنه سيتم قريبا الانتهاء من انشاء الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة وهي احدى الصالات التي ستستضيف مجموعة ضمن منافسات البطولة، مشيراً أنه بالتوازي تستكمل باقي الانشاءات واعمال التطوير في الصالات الأخرى ، مؤكداً أن جميع الصالات ستكون جاهزة قبل انطلاق المونديال بفترة كافية ووفقا لضوابط الاتحاد الدولي لكرة اليد.