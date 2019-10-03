كوكا ضمن بدلاء براجا لمواجهة براتيسلافا السلوفاكى بالدوري الأوروبي

يتواجد المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا، على مقاعد بدلاء فريق سبورتنج براجا البرتغالى، فى مواجهته أمام ضيفه فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكى، التى تنطلق فى السابعة إلا خمس دقائق من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولةالثانية عن المجموعة الحادية عشرة، من الدوري الأوروبى.
وجاء تشكيل براجا مكونا من:
حراسة المرمى: إدواردو
الدفاع: سيكويرا ، بابلو ، ريكاردو ايسخايو ، برونو فيانا
الوسط: ، ريكاردو هورتا ،، اندريه هورتا ، جواو بالينيا ، فرانسيرجيو
الهجوم: جالينو ، باولينيو
ويحتل براجا المركز الثانى، فى المجموعة الحادية عشر برصيد 3 نقاط، بالتساوى مع الفريق السلوفاكى، الذى يتصدر بفارق الأهداف، بينما فريقى بشكتاش التركى، الذى يلعب ضمن صفوفه محمد النني بجانب ولفرهامبتون الإنجليزي، بدون رصيد من النقاط.
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