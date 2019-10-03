حسام البدري يجتمع بشوقي غريب قبل انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي

حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على الاجتماع مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، مساء اليوم الخميس، لتحديد الأولوية للمنتخبات الوطنيه ومصر في المقام الاول وتحقيق الانتصارات للكره المصريه.

وأكد البدري لغريب ان الجميع وراء المنتخب الاولمبي في بطولة الأمم الأفريقيه التي تستضيفها مصر الشهر القادم من أجل الفوز والتأهل لاولمبياد طوكيو 2020.

وكانت قرعة الأمم الافريقية للشباب تحت

23 سنه قد أسفرت عن وقوع مصر في مجموعه تضم إلي جانبه مالي والكاميرون وغانا.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الاولمبي معسكره الأخير قبل البطولة الأسبوع القادم والذي يتخلله مباراتين وديتين جاري التنسيق والترتيب لهما في ضوء ما اسفرت عنه القرعة.