بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة اليوم في الدوري المصري

يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلًا على فريق مصر المقاصة في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد السلام في إطار مواجهات الثانية من بطولة ملعب استاد السلام في إطار مواجهات الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم . وتقدم لكم بوابة الوفد خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ومصر المقاصة بجودة عالية وذلك من خلال شاشتنا التالية .. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة ..

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