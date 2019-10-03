الزمالك مواليد 2004 يهزم المقاولون العرب في بطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك مواليد ٢٠٠٤ لكرة القدم على المقاولون العرب بنتيجة هدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب المقاولون بالجولة الرابعة من بطولة الجمهورية للناشئين . اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب المقاولون بالجولة الرابعة من بطولة الجمهورية للناشئين . سجل هدفي الزمالك عبدالرحمن عاطف ومحمود الدسوقي ويقود الفريق الأبيض فنيًا سيد حنفي .

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