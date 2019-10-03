رسميًا.. الشرقية يٌنهي أزمة قيد اللاعبين بعد سداد المستحقات المتأخرة

نجح نادي الشرقية، برئاسة الدكتور مجدي عزت في إنهاء أزمة قيد اللاعبين الجدد في قائمة الفريق، استعدادًا للموسم الجديد، بعدما تم الاتفاق مع مسئولي الجبلاية بالسماح لهم بالقيد وسداد المستحقات المتأخرة لدى اللاعبين السابقين الذين تقدموا بشكوى رسمية.

ونجح النادي في سداد كافة المستحقات المتأخرة للاعبين الراحلين عن النادي، والمستحقات المتأخرة لاتحاد الكرة المصري.

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وكانت لجنة شؤون اللاعبين قد رفضت قيد الصفقات الجديدة للشراقوة قبل سداد المستحقات المتأخرة للاعبين الراحلين عن النادى في الفترة الأخيرة.

وكان كل من: الدكتور مجدي عزت رئيس نادي الشرقية، وإبراهيم الباجوري وشادي مسعد المشرفان على فريق الكرة، وعلاء مختار المدير الإداري للفريق، قد بذلوا قصارى جهدهم خلال الثلاث أيام الماضية من خلال التواصل مع اللاعبين وإقناعهم بالتنازل عن شكواهم ضد النادي وسداد المستحقات المالية؛ لكي يتكمن النادي من قيد اللاعبين.