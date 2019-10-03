ديسابر: أداء بيراميدز تأثر بإصابة عبدالله السعيد

أبدى الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على طنطا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الثانية للدوري الممتاز.

وقال ديسابر في تصريحات تليفزيونية

"استفدنا من المباراة باستمرار سلسلة الانتصارات، ومنح بعض لاعبي الفريق الراحة، لحمايتهم من الإجهاد، فأنا أعمل على التدوير بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء".

وتابع "في بداية المباراة قدمنا أداء سريعا وممتعا، ولكن ظهر تراجع في المستوى بالشوط الثاني ، كما أن خروج عبدالله السعيد من الملعب أثر كثيراً على الأداء".

وأردف "لدينا هدف هذا الموسم بالمنافسة على لقب الدوري، خاصة مع علمنا بصعوبة الأمر مع تواجد الأهلي والزمالك في طريقنا".