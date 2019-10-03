مدرب طنطا يشكر لاعبيه رغم الهزيمة من بيراميدز

أكد أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، أن لاعبيه قدموا أداء جيدا أمام بيراميدز في المباراة التي جمعتهم اليوم الخميس بالدوري الممتاز، على الرغم من الهزيمة.
وتلقى طنطا الهزيمة الأولى له هذا الموسم في الدوري الممتاز، على يد بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهم على استاد طنطا الرياضي.
وقال المزين في تصريحات تليفزيونية "أشكراللاعبين فقد قدموا أداء جيدا، ولكن في نهاية الأمر فقد خسرنا الثلاث نقاط".
وتابع "مباراة بيراميدز انتهت الآن ولن نفكر فيها، وتركيزنا في الفترة المقبلة على مواجهة حرس الحدود، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لأنه أهم بالنسبة لنا".
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