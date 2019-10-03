فيديو .. كينو يتعرض لإصابة خطيرة في مباراة الجزيرة وشباب الأهلي

تعرض كينو لاعب فريق الجزيرة الإماراتي لإصابة قوية وخطيرة في الركبة أثناء المشاركة في مباراة فريقه الجارية الآن أمام شباب الأهلي بالجولة الثالثة من دوري الخليج العربي الإماراتي . العربي الإماراتي . ونشرت قناة أبوظبي الرياضية فيديو يوضح خطورة الإصابة بعدما حاول اللاعب الاستدارة عند استلام الكرة ليتعرض لإصابة قوية في الركبة قد تكون في الأربطة الجانبية أو الرباط الصليبي . لإصابة قوية في الركبة قد تكون في الأربطة الجانبية أو الرباط الصليبي . شاهد لحظة إصابة كينو ..

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