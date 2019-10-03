يوفنتوس يُزاحم ريال مدريد على مسمار تشيلسي

يحرص المدير الفني الإيطالي “ماوريتسيو ساري” على ضم لاعبه السابق في تشيلسي “نجولو كانتي” إلى صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في عودة واضحة من يوفنتوس لإفساد ميركاتو ريال مدريد للصيف الثاني على التوالي، حيث حاول يوفنتوس ضم بول بوجبا في الميركاتو الصيفي الماضي، الأمر الذي ضاعف سعره على ريال مدريد ودفع اليونايتد لرفض بيعه والتمسك به.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ساري يود الاستفادة من علاقاته في أروقة ستامفورد بريدج لإقناع رومان أبراموفيتش ببيع نجولو كانتي نظير 70 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ مقارب للمعروض من جانب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

ولم يخف ساري رغبته في إحضار كانتي إلى ملعب آليانز بتورينو خلال اجتماعه بنائب رئيس يوفنتوس “بافل نيدفيد”.

ويستأنف تشيلسي حاليًا قرار حظره عن إبرام صفقات جديدة، على أمل رفع الإيقاف الدولي عند بدء فترة الانتقالات الشتوية 2020.

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وإذا انتقل نجولو كانتي إلى يوفنتوس، سيكون ثنائية مع نجم آرسنال السابق “آرون رامسي” الذي انضم بالمجان إلى السيدة العجوز مطلع الصيف الماضي.

لكن سيتوجب على ماوريتسيو ساري بيع بعض لاعبي خط الوسط الإرتكاز قبل المضي قدمًا نحو ضم نجولو كانتي.

وفشل يوفنتوس في تسويق ماتويدي وخضيرة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ليدخلا في منافسة على لعب الأدوار الأولى مع ميراليم بيانيتش وآدريان رابيو وآرون رامسي.