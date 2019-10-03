شاهد | إصابة قاتلة لموسم كينو مع الجزيرة الإماراتي

تعرض صانع الألعاب البرازيلي ماركوس دا سيلفا الشهير بـ “كينو” لإصابة خطيرة في مباراة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الإماراتي للمحترفين (الخليج العربي)، أنهت موسمه على الأرجح مع فريق الجزيرة الذي انضم لصفوفه على سبيل الإعارة من نادي بيراميدز المصري في الميركاتو الصيفي الماضي.

كينو صرخ من شدة الألم بعد سقوطه في منطقة جزاء شباب أهلي دبي أثناء محاولة اللحاق بكرة عرضية من الجهة اليمنى وصلته على القائم البعيد في الدقيقة 41 من المباراة التي أقيمت على ملعب الجزيرة “محمد بن زايد”.

وأكد أطباء نادي الجزيرة تعرض كينو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق بنسبة 90٪، حيث تستغرق مدة العلاج 4 أشهر، وفترة التأهيل شهر.

وستتضح الرؤية في الأيام القادمة بخصوص فترة العلاج والفريق الذي سيتحمل تكاليف العلاج، وموقف نادي بيراميدز المصري مما حدث.

وشارك كينو /30 عامًا/ في المباراتين الماضيتين من الدوري الإماراتي أمام الظفرة والوحدة، واستطاع تسجيل هدف وحيد في الدقيقة 90 من مباراة الظفرة.