رياضة | هاري كين يُطلب الطلاق.. وريال مدريد يستعد للافتراس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاري كين يُطلب الطلاق.. وريال مدريد يستعد للافتراس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن نية المهاجم الإنجليزى هارى كين لاعب توتنهام هوتسيبير الإنجليزي فى الرحيل عن صفوف السبيرز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بعد مستوي الفريق السئ الذى ظهر عليه خلال الفترة الماضية، وانه إشترط على إدارة السبيرز بعض الشروط من أجل الإستمرار.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن هاري كين ينتظر إجراء إدارة توتنهام هوتسيبير لبعض التغييرات المطلوبة، لتحسين أحوال الفريق، وإن لم يحدث ذلك سيطلب الرحيل عن الفريق.

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وأشارت الصحيفة أن أبرز الأندية التى تراقب مصير هاري كين هو نادى ريال مدريد الإسبانى والذى يسعي لضم المهاجم الإنجليزى المتألق خلال السنوات الماضية.

وكان دانييل ليفي رئيس توتنهام قد حدد 250 مليون جنيه إسترلينى لبيع هاري كين الصيف القادم.

وكان توتنهام قد خسر خسارة كبيرة وقاسية خلال النباراة السابقة ببطولة دوري أبطال أوروبا إمام بايرن ميونخ بسباعيه مقابل هدفين.