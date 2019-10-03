رياضة | عمرو مرعي يقود هجوم المقاصة أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو مرعي يقود هجوم المقاصة أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة تشكيل فريقه لمباراة الزمالك في بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩- ٢٠٢٠ والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الخميس.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع : أحمد مودي ، حسني فتحي، عاصم سعيد، عبد الله مجدي

خط الوسط : هاني سعيد ، صلاح ريكو،محمد دسوقي، خالد اوتشو ، باولن فوافي

خط الهجوم : عمرو مرعي

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البدلاء محمد كوكو، أحمد محسن، مصطفى شبيطة، محمد إبراهيم، أحمد ياسين، ميدو جابر، صلاح أمين

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي: