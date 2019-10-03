رياضة | ميتشو يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة مصر للمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة مصر للمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة فريق مصر للمقاصة في الثامنة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي :-

محمد عواد في حراسة المرمى

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عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمود عبدالرازق شيكابالا فى خط الوسط

مصطفي محمد فى خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل - محمود الونش - محمد عبد الشافي - خالد بو طيب - محمد أونجم - أشرف بن شرقي - محمود عبد العزيز.