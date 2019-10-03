رياضة | فوز مستحق للحمام على الإسكندرية للبترول استعدادًا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مستحق للحمام على الإسكندرية للبترول استعدادًا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق الحمام المطروحي، علي فريق إسكندرية للبترول 1/3 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الخميس على ملعب مركز شباب الحمام في إطار استعدادات الحمام لدوري القسم الثاني.

أفتتح محمود أبو جودة الأهداف من ضربة جزاء وتوقفت المباراة بعدها لإصابة مهاجم الفريق المطروحي مناسي وتم نقلة للمستشفي وسيطر الحمام علي أحداث الشوط الأول .

ومع بداية الشوط الثاني واصل الحمام سيطرته، حتي تمكن الدسوقي مسعد من مضاعفة النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 55 وبعدها ومن هجمة وحيدة للفريق السكندري أحرز يوسف مشعل هدف من متابعة جيدة.

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وفي الدقيقة 80 ومن عرضية متقنة من ضياء مسعود أحرز محمود الزناتي الهدف الثالث للحمام لينتهي اللقاء بفوز الحمام 1/3.

مباراة اليوم تعتبر التجربة الثالثة عشر للحمام، حيث لعب من قبل مع أسوان وخسر بهدف نظيف، وفاز علي فريق برج العرب بهدف نظيف، وعلي البنك الأهلي بهدفين نظيفين، كما فاز الحمام على فريق مركز شباب الحمام 2/3، وخسر من أبو قير للأسمدة 2/4، وخسر من سيراميكا 1/4، وخسر من إف سي مصر 1/2، وخسر أمام بني سويف أحد فرق مجموعة الصعيد 0/3، وتعادل أمام مركز شباب الحمام 1/1، وتعادل مع فاركو 2/2، وخسر من الخلود السعودي 1/2، وفاز علي مطروح 1/4، وفاز علي نهضة العامرية 0/3.

ويسعي الجهاز الفني تحت قيادة جهازة الفني : أحمد فكري الصغير مديرا فنيا ، وسيد إبراهيم مدرب، وعادل عبد العزيز مدرب، وعلي شمس مدرب أحمال، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي، وسيد زهران مديرا للكرة، وأحمد عاشور مدير إداري ، وهاني زيتونة مسئول معدات، وإبراهيم عبد الله مسئول معدات الإستفادة من المباريات الودية القادمة للظهور بشكل مرضي لجمهورة في منافسات دوري الدرجة الثانية.

ومن ناحية أخري أعلن نادي الحمام رسميا قائمتة النهائية إستعدادا للموسم الجديد بعد تسجيلهم من قبل المدير الإداري للفريق أحمد عاشور رسميا قبل غلق فترة القيد اليوم والتي ضمت 26 لاعبا وهم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.