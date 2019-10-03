رياضة | فالفيردي يُجهز مفاجأة في قائمة برشلونة أمام إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يُجهز مفاجأة في قائمة برشلونة أمام إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، لضم لاعب جديد لقائمة الفريق الكتالوني في المباراة القادمة، أمام إشبيلية في الدوري الاسباني.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن ارنستو فالفيردي ينوي استدعاء رونالد آراوخو لاعب الرديف بالنادي الكتالوني، لقائمة الفريق في مباراة إشبيلية بالجولة القادمة من الدوري الاسباني، حيث تدرب اللاعب مع الفريق الأول اليوم وأصبح قريبًا من الظهور في لقاء الفريق الأندلسي.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن أرقام اللاعب الشاب تؤهله للتواجد ضمن قائمة فالفيردي لمواجهة إشبيلية مساء الأحد في كامب نو، وذلك لتعويض إيقاف كليمنت لونجليه بسبب الطرد أمام خيتافي، بالإضافة لاستمرار غياب صامويل أومتيتي للإصابة.

يذكر أن برشلونة تغلب علي فريق إنتر ميلان الإيطالي أمس الأربعاء بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الكامب نو بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.