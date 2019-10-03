رياضة | 3 لاعبين خارج ريال مدريد.. وتحديد بديل كورتوا لضمه في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 لاعبين خارج ريال مدريد.. وتحديد بديل كورتوا لضمه في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني والجهاز الفني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، حالة من القلق والتوتر خلال الساعات الماضية عقب التعادل مع كلوب بروج البلجيكي، بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية أن إدارة الميرنجي، تنوي التضحية بثلاث لاعبين دفعة واحدة بعد المستوى الهزيل المقدم منهم خلال الفترة الماضية، وهو ما أودع الفريق الملكي، في هذا الأداء.

وأضافت التقارير، أن أول اللاعبين المغضوب عليهم في الريال هو الحارس كورتوا والذي لم يظهر بمستوي جيد هذا الموسم كان آخرها تلقيه هدفين أمام كلوب بروج، أما اللاعب الثاني فهو مواطنه البلجيكي هازارد والذي لم يقدم هو الآخر نصف المستوي الذي كان يؤدي به مع تشيلسي الإنجليزي في الفترة الماضية.

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أما ثالث اللاعبين فهو لوكاس فاسكويز، فبعد أن منحه زيدان فرصة المشاركة مع الفريق والابتعاد عن مقاعد البدلاء جاء الأداء مخيب لآمال الجماهير العاشقة للملكي لتوجه سهام الانتقادات للاعب.

كما أكدت تقارير أن نادي ريال مدريد الإسباني، ينوي التنازل عن خدمات تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت تقارير صحيفة أن قرار الميرنجي جاء بعد استياء زين الدين زيدان المدير الفني من مستوى حارسه، ورغبته في التعاقد مع دوناروما حارس إي أس ميلان الإيطالي، ببداية الموسم الجديد.

ويعد دوناروما من العناصر الأساسية داخل ميلان الإيطالي، وخو ما قد يعطل إنتقاله إلى صفوف الملكي، لصعوبة تعويضه خاصة في الفترة التي يعيشها ميلان حاليا من ذبذبة مستواه والنتائج مؤخرا.