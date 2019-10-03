رياضة | جلسة بين حسام البدري وشوقي غريب للتنسيق قبل معسكر أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة بين حسام البدري وشوقي غريب للتنسيق قبل معسكر أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني و شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي اجتماعا امس علي هامش قرعة بطولة الامم الافريقيه للشباب تحت 23 سنه التي جرت امس بالاسكندريه تم خلاله التنسيق والترتيب للمرحله المقبله والاتفاق علي ان تكون الاولويه للمنتخبات الوطنيه ومصر في المقام الاول وقبل اي شئ

وشهد الاجتماع اجواء وديه بين الطرفين باعتبار ان الهدف هو تحقيق الانتصارات للكره المصريه واكد البدري لغريب ان الجميع وراء المنتخب الاولمبي في بطولة الامم الافريقيه التي تستضيفها مصر الشهر القادم من اجل الفوز والتأهل لاولمباد طوكيو 2020.

ومن جانبه اشاد الكابتن شوقي غريب بالاجتماع ونتائجه مشيرا ان علاقته بالبدري ممتده عبر سنوات طويله في الملاعب او في التدريب مؤكدا ان هناك تنسيق كامل وتفاهم مع البدري وجهازه.

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وكانت قرعة الامم الافريقيه للشباب قد اسفرت عن وقوع مصر في مجموعه تضم الي جانبه مالي والكاميرون وغانا.

ومن المقرر ان يبدا الفريق الاولمبي معسكره الاخير قبل البطوله الاسبوع القادم والذي يتخلله مباراتين وديتين جاري التنسيق والترتيب لهما في ضوء ما اسفرت عنه القرعه.

واكد غريب انه يكن كل احترام للمنتخبات المنافسه ولكنه واثق في ابناؤة من عناصر المنتخب الاولمبي المصري الذي لم يقصر معه اتحاد الكره في الاعداد بالشكل الذي يليق بالبطوله وتعاون الاندية متمنيا ان يحقق الهدف وهو التأهل لطوكيو اولا ثم الفوز بالبطوله واسعادالشعب المصرى.