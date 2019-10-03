رياضة | البدري يعلن قائمة المنتخب الوطني عقب مواجهة الزمالك والمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يعلن قائمة المنتخب الوطني عقب مواجهة الزمالك والمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويدحل المنتخب الوطني الاول، معسكرًا مغلقا يوم الإثنين المقبل، ويستمر حتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري، على أن يواجه منتخل بتسوانا وديًا، استعدادًا للتصفيات الإفريقية.
وأعلن البدري، في وقت سابق اختيار 5 محترفين للانضمام للمعسكر وهم محمد صلاح وأحمد حجازى ومحمد النني وأحمد حسن كوكا ومحمود تريزيجيه، قبل أن يخرج محمد صلاح من المعسكر بسبب شعوره بالإجهاد.
وشارك البدري ومحمد بركات مدير المنتخب، في قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما أمس الأربعاء.
وأقيمت القرعة في قصر الحرملك بمنطقة المنتزة بالإسكندرية مساء أميس للكشف عن مجموعتي البطولة التي يتأهل أول ٣ منتخبات منها مباشرة إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.
وتنطلق البطولة القارية في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل حيث تواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى والتي ضمت كلًا من مالي والكاميرون وغانا.
ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة منتخبى كينيا وجزر القمر في شهر نوفمبر المقبل، في افتتاح مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.