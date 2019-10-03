رياضة | البدري يعلن قائمة المنتخب الوطني عقب مواجهة الزمالك والمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يعلن قائمة المنتخب الوطني عقب مواجهة الزمالك والمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم، إعلان قائمة الفراعنة عقب مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة، بالجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.

ويدحل المنتخب الوطني الاول، معسكرًا مغلقا يوم الإثنين المقبل، ويستمر حتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري، على أن يواجه منتخل بتسوانا وديًا، استعدادًا للتصفيات الإفريقية.

وأعلن البدري، في وقت سابق اختيار 5 محترفين للانضمام للمعسكر وهم محمد صلاح وأحمد حجازى ومحمد النني وأحمد حسن كوكا ومحمود تريزيجيه، قبل أن يخرج محمد صلاح من المعسكر بسبب شعوره بالإجهاد.

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وشارك البدري ومحمد بركات مدير المنتخب، في قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما أمس الأربعاء.