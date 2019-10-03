رياضة | الشرقية يُنهي أزمة المستحقات المتأخرة ويُقيد 15 لاعبًا في القائمة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرقية يُنهي أزمة المستحقات المتأخرة ويُقيد 15 لاعبًا في القائمة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مسئولو نادي الشرقية أزمة المستحقات المالية المتأخرة لعدد من اللاعبين السابقين والتي تجازوت قيمتها 2 مليون جنيه، لينجح النادي في قيد القائمة الثانية لفريق الكرة.

وكان اتحاد الكرة المصري قد رفض قيد القائمة الثانية للفريق الشرقاوي، إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة لـ10 لاعبين سابقين، والحكام.

وقام علاء مختار المدير الإداري بنادي الشرقية بقيد 15 لاعبًا في قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، حيث كان اليوم أخر موعد للقيد.

واللاعبون الـ15 هم :-

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محمود أنيس – أحمد عبد الغني – حسن ماريو – محمد خيري – ياسر إبراهيم – السيد مدبولي – محمد عبد المنعم "مشمش" – محمود عبد الواحد – محمود صلاح – أحمد السيسي – حمدي مسلم – حسن ربيع – حامد فيصل – محمد تريكة - كريم سمير.

والجدير بالذكر أن فريق الشرقية يشارك في دوري الدرجة الثالثة، حيث يقع في المجموعة العاشرة التي تضم 14 فريقًا.

ويستهل الشرقية مشواره في دوري الدرجة الثالثة بمواجهة جاره مركز شباب ديرب نجم يوم 12 من أكتوبر الجاري.