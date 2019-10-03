رياضة | تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام ألكمار بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام ألكمار بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ألكمار الهولندي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ديفيد دي خيا.

خط الدفاع : دالوت - ليندلوف - ماركوس روخو - ويليامز.

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خط الوسط : فريد - ماتيتش - خوان ماتا - جوميز - جيمس.

خط الهجوم : جرينوود.

ونجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على فريق أستانا بالجولة الأولى بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر، وجعل هذا الفوز اليونايتد يتصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط.

بينما تعثر فريق ألكمار بتعادل خارج ملعبه في الجولة الأولى، ويسعى لتحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات وذلك عندما يستضيف مانشستر يونايتد في هولندا مساء اليوم.