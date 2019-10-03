رياضة | كم هدف يفصل عبد الله السعيد عن نادي المائة بالدوري المصري؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كم هدف يفصل عبد الله السعيد عن نادي المائة بالدوري المصري؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل عبد الله السعيد نجم بيراميدز تألقه في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه في شباك طنطا خلال المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة المحلية، ليفوز فريقه بنتيجة 2-1.

ورفع عبد الله السعيد رصيد أهدافه في بطولة الدوري المصري الممتاز لـ 93 هدفًا، حيث سجل 50 هدفًا بقميص النادي الأهلي، و36 هدفًا بقميص الإسماعيلي، و7 أهداف بقميص فريق بيراميدز، ليصبح على بعد 7 أهداف فقط من دخول نادي المائة للاعبين الذين سجلوا 7 أهداف أو أكثر في تاريخ البطولة المحلية.

ويضم نادي المائة المصري 8 لاعبين ممن تخطوا حاجز الـ 100 هدف في بطولة الدوري الممتاز هم:

1- حسن الشاذلي .. 173 هدف

2- حسام حسن .. 168 هدف

3- السيد الضيظوي .. 127 هدف

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4- مصطفي رياض .. 122 هدف

5- محمود الخطيب .. 109 هدف

6- احمد الكأس .. 107 هدف

7- محمد أبوتريكة .. 106 هدف

8- جمال عبد الحميد .. 101 هدف

ويعد عبد الله السعيد هداف الجيل الحالي في بطولة الدوري المصري الممتاز من اللاعبين المستمرين بالملاعب برصيد 93 هدفًا، يليه أحمد علي كامل مهاجم بيراميدز برصيد 71 هدفًا، وأحمد رؤوف 71 هدفًا، وجون أنطوي 68 هدفًا، وصلاح أمين 68 هدفًا، وحسام باولو 63 هدفًا، وأحمد جعفر 59 هدفًا، بينما اعتزل أحمد عيد عبد الملك وكان سجل 82 هدفًا.