رياضة | تحركات فى الأهلى للحفاظ على حقوق النادى ضد تجاوزات رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحركات فى الأهلى للحفاظ على حقوق النادى ضد تجاوزات رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحركات بالجملة بدأها المسؤلون في النادي الأهلي للحفاظ على حقوق النادي و مسؤليه وجماهيره بعد التجاوزات التي قام بها رئيس نادي الزمالك بخروجه عن النص وتوجيه الاتهامات تجاه الأهلي وجماهيره و مسؤليه بشكل يضع الرياضة المصرية في طريق اللاعودة بعد أن عمد رئيس نادي الزمالك الهجوم بشكل بعيد تماما عن الاخلاق الرياضية المتعارف عليها.



الساعات الماضية شهدت تبادل الاتصالات الهاتفية بين المسؤلين في مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من أجل الترتيب للخطوة القادمة التي قد تشهد تصعيد الأزمة إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل الحفاظ علي حقوق النادي.



وسبق لمجلس إدارة النادي الأهلي إن أرسل العديد من الشكاوي إلي مختلف الجهات الرسمية في الدولة من أجل استعادة حقوقه التي انتهكها رئيس نادي الزمالك بتصريحاته الخارجة تماما عن حدود الاخلاق.

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب جلسة غدٍ الجمعة في فرع مدينة نصر من أجل بحث التصعيد الدولي في الأزمة و اتخاذ بعض المفاجأت الاخري التي من شأنها الحفاظ علي هيبة الأهلي و مسؤليه ورموزه وجماهيره في كل مكان.



يذكر أن الأهلي تقدم بالعديد من الشكاوي إلي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ووزيري الداخلية والشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم والمجلس الاعلي لتنظيم الإعلام ولجنة ضبط اداء الإعلام الرياضي من أجل إيقاف تطاول رئيس الزمالك.

